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На польсько-українському кордоні утворились великі черги

На польському-українському кордоні у напрямку в’їзду до України утворились великі черги з автомобілів та автобусів.

Неділя, 22 грудня 2019, 17:00

Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

“У переддень зимових свят спостерігається прогнозоване збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні та ускладнення руху на українсько-польській ділянці. Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску “Краківець-Корчова” та “Шегині-Медика”.

“Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому. Прикордонники вживають усіх заходів щодо забезпечення ритмічного пропуску”, – пояснили в прес-службі.

На даний час пункти пропуску з української сторони працюють в 1,5 – 2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності. Зокрема, через ППр “Шегині” за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ППр “Краківець” прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.

“Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо моніторити ситуацію на офіційних Інтернет ресурсах української та польської прикордонних служб та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску”, – резюмували в ДПСУ.

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Теги: свята, Польща, Україна

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