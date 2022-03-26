Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області з посиланням на слова начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова.

Поліціянти вилучили у місцевих мешканців з незаконного обігу:

Водночас правоохоронці закликали повідомляти поліції у разі виявлення ворожої військової техніки чи боєприпасів.

Наразі поліціянти на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

“Застерігаємо, що зберігаючи вдома вибухонебезпечні предмети та зброю ви не лише порушуєте закон, а й наражаєте на велику небезпеку себе, своїх дітей, рідних, друзів та знайомих. Якщо ви бажаєте брати активну участь у протистоянні агресорові зі зброєю в руках, вступайте до лав Збройних сил України, Територіальної оборони, тісно співпрацюйте з правоохоронними органами задля безпеки наших громадян та перемоги над ворогом!”, — йдеться у повідомленні.