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На Полтавщині сформували новий зенітний ракетний полк

25 жовтня почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині.

Вівторок, 25 жовтня 2022, 18:54
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Про це повідомляє пресслужба командування.

Зазначено, що рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності розв’язання бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України.

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців.

Усвідомлюючи важливість формування полку, пліч-о-пліч з військовими до справи відновлення військової інфраструктури оперативно долучились представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, підприємства Полтавщини, волонтери та духовенство краю, зазначили у пресслужбі.

Теги: зенітний полк, нов формування, російсько-українська війна, українські армійці

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