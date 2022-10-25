На Полтавщині сформували новий зенітний ракетний полк

Про це повідомляє пресслужба командування.
Зазначено, що рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності розв’язання бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України.
Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.
Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців.
Усвідомлюючи важливість формування полку, пліч-о-пліч з військовими до справи відновлення військової інфраструктури оперативно долучились представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, підприємства Полтавщини, волонтери та духовенство краю, зазначили у пресслужбі.
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