На Полтавщині сформували новий зенітний ракетний полк

25 жовтня почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба командування.

Зазначено, що рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності розв’язання бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України.

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців.

Усвідомлюючи важливість формування полку, пліч-о-пліч з військовими до справи відновлення військової інфраструктури оперативно долучились представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, підприємства Полтавщини, волонтери та духовенство краю, зазначили у пресслужбі.