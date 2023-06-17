Повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради
Аварія з викидом аміаку сталась на підприємстві “Кременчуцький м’ясокомбінат”.
В результаті аварії постраждали два працівники, які отримали отруєння парами аміаку та доставленні до лікарні.
Викид аміаку припинили, наслідки інциденту ліквідували.
“Аварія мала об’єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров’я населення”, – повідомляє пресслужба міста.
- Вантажний потяг, який перевозив аміак, зійшов з рейок поруч з сербським містом Пірот. Десятки людей відчули симптоми отруєння аміаком.
- На заводі “Сумихімпром” стався витік аміаку. Загрози для жителів міста Суми немає, проте вітер дме в напрямку сіл Новоселиця та Верхня Сироватка, тому ці населені пункти можуть опинитися під загрозою.