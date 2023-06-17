Сьогодні, 17 червня, у місті Кременчук Полтавської області стався витік аміаку на м'ясокомбінаті. Двох працівників госпіталізовано.

Повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради

Аварія з викидом аміаку сталась на підприємстві “Кременчуцький м’ясокомбінат”.

В результаті аварії постраждали два працівники, які отримали отруєння парами аміаку та доставленні до лікарні.

Викид аміаку припинили, наслідки інциденту ліквідували.

“Аварія мала об’єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров’я населення”, – повідомляє пресслужба міста.