Джерело: Головний центр спеціального контролю (ГЦСК).
Джерело землетрусу знаходиться на відстані 26 км на південний схід від м. Полтава, на глибині 10 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – лише за сприятливих умов. Коливання подібні зі струсом, спричиненим легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають незначні коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах.
Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них – 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.
- Пізно ввечері 26 травня у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала. Ще понад 10 років тому фахівці зазначали, що полтавські багатоповерхівки не витримають землетрусу у 4 бали за шкалою Ріхтера.
- 14 квітня на території Закарпатської області, в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера.
- У Токіо та прилеглих районах східної Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера.