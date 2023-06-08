Сьогодні, 8 червня, на території Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: Головний центр спеціального контролю (ГЦСК).

Джерело землетрусу знаходиться на відстані 26 км на південний схід від м. Полтава, на глибині 10 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – лише за сприятливих умов. Коливання подібні зі струсом, спричиненим легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають незначні коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них – 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.