Станом на 2 березня дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 19 днів поспіль й наразі не передбачається. Проте внаслідок вчорашніх обстрілів РФ у Сумській та Полтавській областях є пошкодження у мережах операторів системи розподілу.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

У компанії зазначили, що станом на сьогодні зросла доступна потужність в енергосистемі Україні, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту.

Сьогодні споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Відтак, споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом.

За даними “Укренерго”, зараз в роботі всі види електростанцій енергосистеми. Зокрема, інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії.

У повідомленні “Укренерго” наголошується, що через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Мережевих обмежень у мережах “Укренерго”, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Натомість вчора ввечері, 1 березня, внаслідок обстрілу РФ є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Проте бригади обленерго вже ведуть відновлювальні роботи.

“Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів”, – підсумували в “Укренерго”.