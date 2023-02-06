За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури викрито і затримано 5 учасників міжрегіонального наркоугруповання.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, жителі Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей налагодили канали постачання і збуту по всій Україні заборонених речовин в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що продаж наркотиків і психотропів відбувався через месенджер. Розповсюдження – шляхом закладок та пересилання поштою у продуктах харчування, косметичних засобах, будівельно-технічних матеріалах.

Зазначено, що оплату за “товар” учасники групи приймали на банківські картки та електронні гаманці, а отримані кошти використовували для подальшої протиправної діяльності.

“Під час обшуків за місцями проживання, в гаражних приміщеннях учасників групи вилучено Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін, канабіс загальною вагою понад 10 кг орієнтовною вартістю майже 10 млн грн”, – коментують у пресслужбі.

Також вилучено матеріали для фасування, зброю, мобільні телефони тощо. Вилучені речові докази направлені на експертизи.

Додається, що учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Нині усім підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Також вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.