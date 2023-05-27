Джерело: Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень
Епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі Полтавщини, що на заході від міста Полтава, на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.
Коливання можуть відчути лише окремі люди, які на момент землетрусу перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
У центрі також наголосили, що подібні за силою землетруси вже відбувались на Полтавщині. Останні із них – землетрус магнітудою 3,4 бала 3 жовтня 2022 року та землетрус магнітудою 2,7 бала 14 січня 2023 року.
Варто зауважити, що ще у 2011 році на той час заступник директора державного проєктного інституту “Містбудпроєкт” Борис Петтер зазначив, що багатоповерхівки міста Полтава можуть не витримати землетрус магнітудою у 4-5 балів.
Тоді він зазначав, що хоча Полтавська область не відноситься до сейсмічно активних регіонів, але за нормами будівництва багатоповерхівок, будівельники 16-поверїхівок враховують сейсмічну нагрузку від землетрусу у 3 бали.
“Тільки якщо сила поштовхів досягне 4-5 балів, то тоді у будинках, звичайно, виникнуть тріщини”, – зауважив він.
- У Токіо та прилеглих районах східної Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера.