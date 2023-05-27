Пізно ввечері 26 травня у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала. Водночас ще понад 10 років тому фахівці зазначали, що полтавські багатоповерхівки не витримають землетрусу у 4 бали за шкалою Ріхтера.

Джерело: Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень

Епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі Полтавщини, що на заході від міста Полтава, на глибині 7 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Коливання можуть відчути лише окремі люди, які на момент землетрусу перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У центрі також наголосили, що подібні за силою землетруси вже відбувались на Полтавщині. Останні із них – землетрус магнітудою 3,4 бала 3 жовтня 2022 року та землетрус магнітудою 2,7 бала 14 січня 2023 року.

Варто зауважити, що ще у 2011 році на той час заступник директора державного проєктного інституту “Містбудпроєкт” Борис Петтер зазначив, що багатоповерхівки міста Полтава можуть не витримати землетрус магнітудою у 4-5 балів.

Тоді він зазначав, що хоча Полтавська область не відноситься до сейсмічно активних регіонів, але за нормами будівництва багатоповерхівок, будівельники 16-поверїхівок враховують сейсмічну нагрузку від землетрусу у 3 бали.

“Тільки якщо сила поштовхів досягне 4-5 балів, то тоді у будинках, звичайно, виникнуть тріщини”, – зауважив він.