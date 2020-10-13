Про це повідомляє місцеве видання “Полтавщина“.

Видання опублікувало лист, підписаний Свириденко, направлений до неназваної державної компанії. Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня, яку очолює Свириденко, — лікарня першої хвилі медзакладів, що приймають пацієнтів з коронавірусом.

У зверненні головлікар просить надати у вигляді благодійної допомоги різі розхідні матеріали, що потрібні для лікування хворих на COVID-19.

Крім антисептиків та засобів індивідуального захисту у переліку можна помітити і пакети для сміття, мило, серветки, папір для друку тощо.

Джерело видання, що надало цей лист, зазначило, що після того, як звернення було надіслано, керівництво медзакладу порадило зібрати певну суму коштів на придбання вказаних товарів лікарям власноруч.

В обласному департаменті охорони здоров’я у коментарі виданню зазначили, що цей лист — не єдиний, такі звернення насилають і з інших лікарень: коштів з Національної служби здоров’я України на усі потреби не вистачає.

Зауважимо, станом на 13 жовтня у Полтаві 2486 підтверджених випадків COVID-19, понад 600 пацієнтів вже одужали. На стаціонарному лікуванні, за даними Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку, перебуває 90 осіб. Кількість хворих у регіоні зростає стрімко — 13 жовтня Полтавщина була у переліку областей, де виявлена найбільша кількість хворих. Наразі Полтава знаходиться у “помаранчевій” карантинній зоні.