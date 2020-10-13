Про це повідомляє місцеве видання “Полтавщина“.

Видання опублікувало лист, підписаний Свириденко, направлений до неназваної державної компанії. Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня, яку очолює Свириденко, — лікарня першої хвилі медзакладів, що приймають пацієнтів з коронавірусом.

У зверненні головлікар просить надати у вигляді благодійної допомоги різі розхідні матеріали, що потрібні для лікування хворих на COVID-19.

Крім антисептиків та засобів індивідуального захисту у переліку можна помітити і пакети для сміття, мило, серветки, папір для друку тощо.

Фото: poltava.to

Джерело видання, що надало цей лист, зазначило, що після того, як звернення було надіслано, керівництво медзакладу порадило зібрати певну суму коштів на придбання вказаних товарів лікарям власноруч.

В обласному департаменті охорони здоров’я у коментарі виданню зазначили, що цей лист — не єдиний, такі звернення насилають і з інших лікарень: коштів з Національної служби здоров’я України на усі потреби не вистачає.

Зауважимо, станом на 13 жовтня у Полтаві 2486 підтверджених випадків COVID-19, понад 600 пацієнтів вже одужали. На стаціонарному лікуванні, за даними Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку, перебуває 90 осіб. Кількість хворих у регіоні зростає стрімко — 13 жовтня Полтавщина була у переліку областей, де виявлена найбільша кількість хворих. Наразі Полтава знаходиться у “помаранчевій” карантинній зоні.