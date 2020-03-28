У Кременчуці лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

За його словами, хвора на корона вірус жінка. Її стан задовільний, вона перебуває в лікарні. Контактувала з дочкою, яка повернулася з Польщі. У доньки експрес-тест негативний.

Синєгубов зазначив, що зараз встановлюються люди, з якими жінка мала контакт, щоб усім забезпечити самоізоляцію.

“Нині в області 2 підозри: Полтава й Кременчук. Сім підозр було знято”, – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області виявили перший випадок зараження коронавірусом. Позитивний експрес-тест зафіксували в Кременчуці.