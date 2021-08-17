Найбільший в Україні і найвідоміший за її межами ярмарково-виставковий захід Національний Сорочинський ярмарок розпочав свою роботу в селі Великі Сорочинці Миргородського району.

Про це повідомила пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

Сорочинський ярмарок цього року працюватиме з 17 до 22 серпня за підтримки Українського культурного фонду та сприяння Полтавської ОДА. Після річної перерви організатори заходу прагнули зберегти 20-річні традиції ярмарку та запропонувати новації, подарунки та сюрпризи, щоб було цікаво всім.

“Цьогоріч на заході працюють близько 2000 підприємців та майстрів. Представлені кращі українські виробники меду та вина. Знову приїдуть білоруські виробники трикотажу та натуральних тканин із льону. Свої роботи на ярмарку представлять близько 400 майстрів усіх видів народних промислів з різних областей України (полтавська вишивка, лялькарство, живопис, опішнянська кераміка, вироби з дерева, зі шкіри, кераміки, “декупаж”, соломоплетіння)”, – йдеться в повідомленні.

Підприємства-виробники представляють продукцію вітчизняної промисловості.

Фото Кирила Воронцова / kg.ua

Втретє на ярмарку пройде пленер художників з усієї України, які малюватимуть картини на гоголівську тематику. Протягом усього часу на ярмарку мають виступити народні колективи та артисти з Харківської, Черкаської, Донецької, Миколаївської, Луганської та Полтавської областей.

Уперше цього року на Сорочинському ярмарку щодня на головній сцені о 22:00 відбуватиметься кавер-шоу “Диско 90-х”. 17 серпня відбудеться Всеукраїнський фестиваль талантів “Ярмаркова феєрія”, 19 серпня на ярмарку пройде дружня зустріч байкерів, 20 серпня вибагливих модниць порадує вишукана колекція лляного одягу “Феєрія льону”.

Нагадаємо, що в Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.