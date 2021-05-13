Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.
За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля Toyota з вантажним автомобілем Volvo.
Унаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули – це двоє мешканці Полтави, які працювали журналістами.
Фото: Управлінні ГУ НП у Полтавській області
Як повідомляє місцеве видання “Полтавщина”, загинули оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
- Раніше нетверезий співробітник станції техобслуговування (СТО) у Києві викрав автомобіль Lexus, який власник залишив для ремонту. Працівник не впорався з керуванням та потрапив у ДТП, розбивши машину.