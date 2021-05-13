Сьогодні, 13 травня, близько опівдня поблизу села Гайове, що на Полтавщині, у ДТП загинули оператор і журналісти телеканалу "НТН".

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля Toyota з вантажним автомобілем Volvo.

Унаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули – це двоє мешканці Полтави, які працювали журналістами.

Фото: Управлінні ГУ НП у Полтавській області

Як повідомляє місцеве видання “Полтавщина”, загинули оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.