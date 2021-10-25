На Дейва Голлса, помічника режисера фільму "Іржа" (Rust), у 2019 році скаржилися з приводу безпеки і його поведінки на знімальному майданчику.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Серед скарг на помічника директора Дейва Голлса: недотримання правил техніки безпеки при використанні зброї та піротехніки, а також були випадки сексуального домагання на робочому місці.

Саме Голлс дав акторові Алеку Болдвіну вогнепальну зброю, з якої останній смертельно поранив Галину Гатчінс. Як виявилося, у гвинтівці були справжні патрони.

Меггі Ґолл, виробник реквізиту IATSE Local 44 і ліцензований піротехнік, заявила для CNN, що під час роботи над серіалом “Назустріч темряві” (Into the Dark) у лютому-травні 2019 року Голлс не проводив нарад із безпеки та не говорив членам знімальної групи про наявність вогнепальної зброї на майданчику, як того вимагає протокол безпеки.

За словами Ґолл, відповідальний за реквізит кожен день оголошує, коли для знімання потрібно вогнепальну зброю, де саме буде знаходитися ця зброя, чи просто потрібен кадр зі зброєю і тому подібне.

Реквізитор часто застерігала Голлса через те, що він дозволяв акторам залишати знімальний майданчик, і при цьому не просив повернути реквізитну зброю, і не нагадуючи про правила безпеки.

Ще одні член знімальної групи, який попросив не називати його імені через страх помсти, підтвердив слова Ґолл. За його словами, коли Голлс проводив зустрічі щодо безпеки, вони були короткими, і взагалі він вважав такі збори непотрібні.

Ґолл розповіла і про інший випадок, коли Голлс наполягав на продовженні знімання під час шторму: електричні ліхтарі лежали у багнюці, дроти заливало дощем.

Ґолл сказала, що в той час вона зателефонувала на лінію безпеки подакшену й особисто поскаржилася виконавчим продюсерам Blumhouse Productions. Вона також поінформувала Гільдію директорів Америки (DGA).

Щодо звинувачень в сексуальних домаганнях, Меггі Ґолл розповіла, що інші учасники зйомок в перший же день роботи порадили їй триматися якомога далі від Дейва, бо він дозволяє собі надмірну фізичну близькість до членів команди.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.