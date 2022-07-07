На 600 млн грн, які фонд Сергія Притули разом з українським блогером Ігорем Лаченом збирали на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, закуплять озброєння для Збройних Сил України на запит Міністерства оборони.

Про це повідомив Сергій Притула в прямому етері на своєму Youtube-каналі.

Раніше після закриття збору на безпілотники виробник Bayraktar заявив, що надасть три одиниці на безоплатній основі. Тому, відповідаючи на запитання, куди надішлють зібрані кошти, Притула відповів, що наразі команда співпрацює з Міністерством оборони України щодо закупівлі необхідного обладнання для захисників.

Утім, на що саме підуть кошти, повідомлять у день підписання угоди про закупівлю.

Нагадаємо, що 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.