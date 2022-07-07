Про це повідомив Сергій Притула в прямому етері на своєму Youtube-каналі.
Раніше після закриття збору на безпілотники виробник Bayraktar заявив, що надасть три одиниці на безоплатній основі. Тому, відповідаючи на запитання, куди надішлють зібрані кошти, Притула відповів, що наразі команда співпрацює з Міністерством оборони України щодо закупівлі необхідного обладнання для захисників.
Утім, на що саме підуть кошти, повідомлять у день підписання угоди про закупівлю.
Нагадаємо, що 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- Також у Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.
- Міністр оборони Резніков Олексій поширив неточну інформацію щодо отримання Збройними Силами України (ЗСУ) перших безпілотників Bayraktar TB2. За його словами, це відбулося у 2021 році завдяки співпраці президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Однак, українська армія отримала безпілотні літальні апарати ще у березні 2019 року.