Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкти, що стосуються банківської діяльності.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, після виступів та заяв нардепів Рада розгляне проєкт закону щодо ввезення пестицидів на митну територію України.

Після цього депутати перейдуть до розгляду в другому читанні законопроєктів:

• щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№4367);

• щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків (№4546);

• щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача (№4547);

• щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№4578-1).

Як пояснив член регламентного комітету ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, вказані законопроєкти необхідні “для пришвидшення отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу та поглиблення взаємодії із МВФ”.

Однак до законопроєкту про корпоративне управління в банках (№4367) подано понад 1200 поправок. Тому нардепи фактично розглядатимуть сьогодні лише цей документ.