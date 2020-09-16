Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розпочнуть роботу з оголошень, виступів і пропозицій від фракцій і груп.
Надалі буде розглянуто закон про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті (з пропозиціями президента).
До розгляду заплановано проєкт постанови про зміни в складі ради Національного банку України.
Повторне друге читання в Раді повинен пройти законопроєкт “Про розвідку”.
Крім того, у другому читанні нардепи збираються розглядати законопроєкт “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”.
Також на порядку денному є проєкт закону про внесення змін до закону України “Про вищу освіту” (щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства). Даний документ може обмежити вживання української мови.
Народні обранці планують обговорити законопроєкти щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю, а також про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії).
- Народний депутат від “Європейскої Солідарності” Микола Княжицький заявив, що цього тижня у Парламенті розглянуть чотири законопроєкти щодо обмеження вживання української мови.