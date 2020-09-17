Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розглянуть у другому читанні законопроєкти: про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг; про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами; про звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб.
Крім того, народні обранці знову спробують призначити представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.
До розгляду у другому читанні заплановано законопроєкти: про зміни до держбюджету-2020 (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостів); про обмеження обігу пластикових пакетів на території України; а також про розвідку.
Крім того, Рада має намір визначитися щодо надання після народження дитини одноразової натуральної допомоги “пакет малюка”.
У першому читанні планується розглянути законопроєкт про приватну детективну діяльність.
- Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України пропонують відмовитися від монетизації “пакунку малюка” та залишити його у натуральному вигляді. Так, 72 народні депутати ініціювали у парламенті відповідний законопроєкт №3006а.