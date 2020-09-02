Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.
Так, нардепи розглянуть законопроєкти про створення військово-цивільних адміністрацій, а також щодо утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів.
До порядку денного включені законопроєкти про внесення змін до законодавства щодо електричного транспорту в Україні, а також щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.
Порядок денний передбачає і розгляд законопроєкту “Про Бюро економічної безпеки”.
Рада також планує розглянути питання ратифікації: зокрема, договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб і з Канадою – про спільне виробництво аудіовізуальних творів.
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