Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроєктів: зокрема, про створення військово-цивільних адміністрацій.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Так, нардепи розглянуть законопроєкти про створення військово-цивільних адміністрацій, а також щодо утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів.

До порядку денного включені законопроєкти про внесення змін до законодавства щодо електричного транспорту в Україні, а також щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

Порядок денний передбачає і розгляд законопроєкту “Про Бюро економічної безпеки”.

Рада також планує розглянути питання ратифікації: зокрема, договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб і з Канадою – про спільне виробництво аудіовізуальних творів.