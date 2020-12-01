Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розпочнуть роботу з оголошень і пропозицій.
Надалі заплановано до повторного розгляду законопроєкт “Про електронні комунікації”, який раніше був ветований президентом Володимиром Зеленським.
Нардепи планують включити до порядку денного законопроєкти про підтримку бізнесу в період карантину, які були ініційовані президентом Володимиром Зеленським (планується прийняти рішення про скорочення терміну для внесення альтернативних документів).
До першого читання запропоновані законопроєкти: щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною, а також щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги.
Також нардепи мають розглянути законопроєкти: про Бюро економічної безпеки України; про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах; про концесію; про соціальний захист населення в період карантину.
Крім того, Рада планує розглянути проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж в Луганській області.
- 26 листопада президент України Володимир Зеленський подав до Парламенту три законопроєкти щодо підтримки бізнесу під час дії карантину. #Букви розповідали, що пропонує президент.