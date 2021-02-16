Сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада України розгляне низку законопроєктів, у тому числі про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, засідання розпочнеться із виступів та оголошень нардепів.

Після цього Рада планує розглянути проєкт постанови про звернення до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів.

У першому читанні нардепи мають розглянути законопроєкти: про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення; щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами; щодо термінів встановлення лічильників споживачам природного газу.

Рада планує визначитися щодо збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також щодо посилення покарання за неправдиве мінування.

У другому читанні пропонується розглянути законопроєкт щодо відновлення проведення конкурсів на обіймання посад державної служби.

Є в порядку денному і проєкти законів про приватну детективну діяльність та щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.