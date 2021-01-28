Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку документів – серед яких законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки та постанова щодо тарифів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, на початку засідання очікується звіт НКРЕКУ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) щодо реформ на ринку електричної енергії та природного газу, а також тарифної політики.

У першому читанні буде розглянуто законопроєкт про право Уряду реєструвати вакцини проти коронавірусу до завершення клінічних досліджень.

Крім того, до порядку денного включили зареєстрований напередодні проєкт постанови, яким пропонується повернути окремий тариф на споживання електроенергії за перші 100 кВт/год.

Нардепи також розглянуть документ про Бюро економічної безпеки України.

Заплановано до розгляду і законопроєкт про внесення змін до закону “Про Службу безпеки України”.

Парламент також планує розглянути в другому читанні посилення покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

На порядку денному є питання запровадження електронної трудової книжки і проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти коронавірусу COVID-19.