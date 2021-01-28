Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, на початку засідання очікується звіт НКРЕКУ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) щодо реформ на ринку електричної енергії та природного газу, а також тарифної політики.
У першому читанні буде розглянуто законопроєкт про право Уряду реєструвати вакцини проти коронавірусу до завершення клінічних досліджень.
Крім того, до порядку денного включили зареєстрований напередодні проєкт постанови, яким пропонується повернути окремий тариф на споживання електроенергії за перші 100 кВт/год.
Нардепи також розглянуть документ про Бюро економічної безпеки України.
Заплановано до розгляду і законопроєкт про внесення змін до закону “Про Службу безпеки України”.
Парламент також планує розглянути в другому читанні посилення покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.
На порядку денному є питання запровадження електронної трудової книжки і проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти коронавірусу COVID-19.
- Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год. для побутових споживачів з 1 січня 2021 року. 27 січня нардепи зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується повернути окремий тариф на споживання електроенергії за перші 100 кВт/год.
- 18 січня Кабінет Міністрів ухвалив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
- 20 січня в Кабінеті Міністрів України відбулася нарада, під час якої було досягнуто домовленості, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватись уже не будуть.