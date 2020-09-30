Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розпочнуть свою роботу із заяв, оголошень і пропозицій.
Надалі в порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо організації виборів у період дії карантину.
До розгляду у другому читанні заплановано проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові.
Нардепи також планують визначитися щодо змін до закону про освіту (щодо забезпечення якості навчальної літератури); посилення відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.
До першого читання заплановано законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів.
У другому читанні планується розглянути законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про електронні комунікації і про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.
Є в порядку денному і законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
- 15 вересня Верховна Рада України спростила процедуру реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, скасувавши необхідність надавати “довідки про судимість”. Згодом документ підписав президент Володимир Зеленський.