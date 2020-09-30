Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроєкти щодо особливостей організації виборів у період дії карантину, а також про "пакунок малюка".

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть свою роботу із заяв, оголошень і пропозицій.

Надалі в порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо організації виборів у період дії карантину.

До розгляду у другому читанні заплановано проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові.

Нардепи також планують визначитися щодо змін до закону про освіту (щодо забезпечення якості навчальної літератури); посилення відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

До першого читання заплановано законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів.

У другому читанні планується розглянути законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про електронні комунікації і про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.

Є в порядку денному і законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.