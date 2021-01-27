Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку документів, серед яких є і проєкт постанови про Національний план вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, до розгляду запропоновані законопроєкти щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості; про самоврядування медичних професій в Україні; щодо вдосконалення процедури виборів керівника установи вищої освіти.

Рада має намір створити Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки і оцінки стану акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

У повторному першому читанні нардепи розглянуть документ про вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Для другого читання запропоновані законопроєкти: щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів; щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Рада також має намір визначитися щодо скасування трудової книжки.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропонований проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

У другій половині дня нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.