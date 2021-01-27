Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, до розгляду запропоновані законопроєкти щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості; про самоврядування медичних професій в Україні; щодо вдосконалення процедури виборів керівника установи вищої освіти.
Рада має намір створити Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки і оцінки стану акціонерного товариства “Укрзалізниця”.
У повторному першому читанні нардепи розглянуть документ про вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Для другого читання запропоновані законопроєкти: щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів; щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.
Рада також має намір визначитися щодо скасування трудової книжки.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропонований проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.
У другій половині дня нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.