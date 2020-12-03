Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку законопроєктів, серед яких питання водного транспорту та відповідальності за підробку документів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, для розгляду в першому читанні запропоновані законопроєкти про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також про забезпечення якості навчальної літератури.

У другому читанні нардепи розглянуть законопроєкти про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності та про внутрішній водний транспорт.

Крім того, до порядку денного включили законопроєкти про посилення відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

Є в порядку денному і проєкти законів про систему громадського здоров’я, а також про правила відбування адміністративного арешту.

Крім цього, нардепи мають намір визначитися: щодо зняття вікових обмежень для роботи на держслужбі; щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.