Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за продаж дітям електронних сигарет.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть роботу з оголошень і пропозицій.

Після цього заплановано до розгляду в другому читанні проєкт закону щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Крім цього, нардепи розглянуть документи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність та щодо закупівлі природного газу.

Є в порядку денному і законопроєкти: про концесію, про визначення підстав для відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради; про соціальний захист населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

До першого читання запропоновані проєкти законів: про віртуальні активи; про систему громадського здоров’я; про правила відбування адміністративного арешту; про посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.