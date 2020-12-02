Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розпочнуть роботу з оголошень і пропозицій.
Після цього заплановано до розгляду в другому читанні проєкт закону щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.
Крім цього, нардепи розглянуть документи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність та щодо закупівлі природного газу.
Є в порядку денному і законопроєкти: про концесію, про визначення підстав для відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради; про соціальний захист населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
До першого читання запропоновані проєкти законів: про віртуальні активи; про систему громадського здоров’я; про правила відбування адміністративного арешту; про посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.
- 26 листопада президент України Володимир Зеленський подав до Парламенту три законопроєкти щодо підтримки бізнесу під час дії карантину. #Букви розповідали, що пропонує президент.