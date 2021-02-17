Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку документів, серед яких – заява про Революцію Гідності.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спочатку депутати виступлять із заявами та оголошеннями.

Згодом нардепи повинні розглянути проєкт постанови “Про заяву Верховної Ради України у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності”.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропонований законопроєкт про внесення змін до закону “Про вищу освіту” щодо продовження терміну завершення підготовки кандидатів і докторів наук.

У першому читанні планується розглянути законопроєкт “Про приватну детективну діяльність”.

У другому читанні нардепи повинні розглянути проєкт закону щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (за неправдиве мінування).

Крім того, заплановано розгляд питання про рішення Комітету з питань регламенту, депутатської етики про висловлювання нардепа Сергія Рудика на пленарному засіданні 28 січня.