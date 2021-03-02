Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку документів, серед яких – законопроєкт про судову реформу (щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів).

Про це свідчить порядок денний засідання.

Нардепи розпочнуть роботу із виступів та оголошень.

Після цього їм буде запропоновано включити до порядку денного президентські законопроєкти про податкову амністію.

В подальшому Рада розгляне питання призначення позачергових виборів кількох сільських та міських голів.

У другому читанні нардепи розглянуть: посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування; оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.

Для першого читання запропоновано законопроєкти про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, а також щодо розвитку інституту старост.

На порядку денному є і проєкт закону про перелік державних об’єктів, що не підлягають приватизації.