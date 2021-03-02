Про це свідчить порядок денний засідання.
Нардепи розпочнуть роботу із виступів та оголошень.
Після цього їм буде запропоновано включити до порядку денного президентські законопроєкти про податкову амністію.
В подальшому Рада розгляне питання призначення позачергових виборів кількох сільських та міських голів.
У другому читанні нардепи розглянуть: посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування; оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.
Для першого читання запропоновано законопроєкти про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, а також щодо розвитку інституту старост.
На порядку денному є і проєкт закону про перелік державних об’єктів, що не підлягають приватизації.