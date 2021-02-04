Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроєкти про фінансовий лізинг, велику приватизацію та трудову книжку.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть роботу із розгляду в другому читанні законопроєкту про фінансовий лізинг.

Надалі заплановані до розгляду в першому читанні проєкти законів про велику приватизацію і відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби.

Для другого читання запропоновані законопроєкти щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів, “Про державну службу” та про ветеринарну медицину.

Є в порядку денному і проєкти законів: про систему громадського здоров’я; про звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань; про детінізацію виробництва сільськогосподарської продукції; про відрядження поліцейських в органи державної влади, установи, організації; про надання допомоги із часткового безробіття на період карантину; про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.

Нардепи також розглянуть законопроєкт про облік трудової діяльності працівника в електронній формі (про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок).