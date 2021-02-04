Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, нардепи розпочнуть роботу із розгляду в другому читанні законопроєкту про фінансовий лізинг.
Надалі заплановані до розгляду в першому читанні проєкти законів про велику приватизацію і відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби.
Для другого читання запропоновані законопроєкти щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів, “Про державну службу” та про ветеринарну медицину.
Є в порядку денному і проєкти законів: про систему громадського здоров’я; про звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань; про детінізацію виробництва сільськогосподарської продукції; про відрядження поліцейських в органи державної влади, установи, організації; про надання допомоги із часткового безробіття на період карантину; про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.
Нардепи також розглянуть законопроєкт про облік трудової діяльності працівника в електронній формі (про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок).
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.