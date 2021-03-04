Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спершу нардепи розглянуть зміни до закону про гральний бізнес.

У другому читанні Рада розгляне законопроєкти: щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території АР Крим та міста Севастополя; щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю.

Для першого читання запропоновано проєкти законів: про внесення змін до закону “Про рекламу” щодо протидії дискримінації за ознакою статі; про енергетичну ефективність; щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації; про внесення змін до деяких законів щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Є на порядку денному і два законопроєкти про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Крім того, нардепи планують розглянути процедуру подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз, а також документ щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Також на порядку денному є проєкти законів: про державну реєстрацію геномної інформації людини; про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.