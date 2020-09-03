Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути в першому читанні законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки".

Про це свідчить порядок денний засідання.

Крім того, нардепи планують розглянути законопроєкти щодо кандидатського резерву з поправками від президента, про уточнення окремих виборчих процедур, а також внести зміни до держбюджету на 2020 рік щодо відновлення аварійних мостів.

У другому читанні Рада розгляне законопроєкти про погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії та внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо надання держгарантій на портфельній основі.