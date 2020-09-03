Про це свідчить порядок денний засідання.
Крім того, нардепи планують розглянути законопроєкти щодо кандидатського резерву з поправками від президента, про уточнення окремих виборчих процедур, а також внести зміни до держбюджету на 2020 рік щодо відновлення аварійних мостів.
У другому читанні Рада розгляне законопроєкти про погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії та внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо надання держгарантій на портфельній основі.
- 3 липня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який передбачає створення “кандидатського резерву” державних службовців. Згодом його ветував президент Володимир Зеленський.