Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні заслухає членів Уряду, а також розгляне низку законопроєктів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть роботу із години запитань до Уряду, в рамках якої заслухають міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Також депутати зможуть поставити запитання прем’єру Денису Шмигалю.

Надалі Рада розгляне законопроєкт, який дозволить використовувати в екстреному режимі вакцини, котрі ще не пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Також нардепи мають намір обговорити постанову про премії для абітурієнтів, які здали ЗНО на “відмінно”.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонується документ про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Варто зазначити, що сьогодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закриє четверту сесію дев’ятого скликання ВР.