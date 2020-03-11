Про це повідомляється в матеріалі американського видання Vice News.

Зокрема, в одному з відео під назвою “Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan” показаний ніби агент, який розслідує обстановку в покинутому місті Ухань.

“Він важко дихає, його серце стукає, і голос, що виходить із його рації, намагається і не може змусити його відповісти. Раптово відбувається коротка бійка, і жінка в лікарняному халаті стрибає на нього, витягує його пеніс з діри в чистому костюмі і безсловесно займається з ним сексом”, – йдеться в статті.

Таким чином в світі з’явилося “коронавірусне” порно. В даний момент пошук за запитом “коронавірус” на Pornhub повертає 112 відео, що містять в заголовку таке слово.

У свою чергу на порноресурсі xHamster можна знайти тільки чотири відео за таким запитом.

“Я думаю, що до COVID-19 тематичного порно притягуються такі ж люди, як ті, які бояться тіні, але притягуються до фільмів жахів. COVID-19 – це щось, що приносить страх і загадку майже всім в світі прямо зараз. Ви повинні вміти щось відчувати, і який кращий спосіб змусити вас відчувати щось, ніж глобальна криза”, – вважає офіційний представник порноресурсу Алекс Хокінс.