Про це Порошенко заявив перед початком засідання в Печерському суді Києва, повідомляє кореспондент #Букв.
“Виявляється, вони (ДБР) відкрили на мене ще одну справу – “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України”.
“Кому служать ці поплічники? Хіба Україні? Хіба українцям? Або вони розраховують, що це їм просто так минеться?” – сказав Порошенко.
Після цих слів люди стали скандувати: “Ганьба!”
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочко першим заступником голови служби.
Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.
- Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.