Державне бюро розслідувань (ДБР) завело на п'ятого президента Петра Порошенка справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Про це Порошенко заявив перед початком засідання в Печерському суді Києва, повідомляє кореспондент #Букв.

“Виявляється, вони (ДБР) відкрили на мене ще одну справу – “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України”.

“Кому служать ці поплічники? Хіба Україні? Хіба українцям? Або вони розраховують, що це їм просто так минеться?” – сказав Порошенко.

Після цих слів люди стали скандувати: “Ганьба!”

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочко першим заступником голови служби.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.