Відтепер на порталі "Дія" знову можна онлайн отримати довідку з Державного реєстру речових прав, раніше вже можна було отримати такий документ, проте з початком повномасштабного вторгнення РФ робота реєстрів була призупинена.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначена довідка засвідчує, що ви є власником квартири, будинку чи земельної ділянки. За даними Мінцифри, послугою щорічно користується близько мільйона українців.

Раніше на порталі “Дія” вже можна було отримати таку довідку. За місяць роботи сервісом скористалися майже 18 тисяч разів. Однак з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну робота реєстрів була призупинена. Відповідно отримати послугу онлайн теж не було можливості.

З травня 2022 року реєстри відновили роботу, а разом з ними стали доступними й сервіси на порталі.

У відомстві пояснили, що ця довідка потрібно, якщо, наприклад, ви хочете орендувати квартиру і необхідно перевірити, чи дійсно вона належить певній особі.

Для цього ви замовляєте інфодовідку на порталі “Дія” і можете переконатися, що житло внесене в реєстр, а квартира належить саме орендодавцю. Крім цього, довідка з Державного реєстру речових прав може знадобитися для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію.

Довідка містить усю необхідну інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Реєстр прав власності на нерухоме майно; Державний реєстр іпотек; Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Для того, щоб отримати послугу, необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису;

виберіть послугу Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

заповніть онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку – прізвище та ім’я, серія і номер паспорта, адреса майна, реєстраційний номер, кадастровий номер, за яким бажаєте отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

оплатіть адміністративний збір – 30 грн.

“З травня реєстри відновили роботу, а разом з ними стали доступними і сервіси на порталі. За цей час ми покращили послугу. Зокрема, запит опрацьовується протягом 3-5 секунд і довідка одразу доступна в розділі “Замовлені документи” на порталі “Дія”, – зазначили у відомстві.