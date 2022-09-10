Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У Мінцифри зазначили, що раніше процес усиновлення дитини завжди був складним і не надто прозорим, бюрократичним та міг тривати роками. Необхідно було збирати пакет документів, відстоювати черги та витрачати кошти. Через що в останні два роки кількість усиновлених дітей в Україні суттєво знизилася.
Натомість під час повномасштабної війни багато дітей опинилися без родини, а складнощі з усиновленням залишилися. Саме тому цифровізація зможе прибрати більшість цих проблем та значно спростити процес усиновлення.
“Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап — заяву про консультацію щодо усиновлення в “Дії” — ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У “Дії” цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії”, — розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Для того, щоб подати заяву про усиновлення дитини необхідно виконати наступні кроки:
- Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі “Дія”;
- Оберіть послугу у списку;
- Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо;
- Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин;
- Продовжте заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;
- Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.
Варто зазначити, що подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. 5 робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву.
У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що після схвалення заяви співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.
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