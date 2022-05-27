Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші”, – розповів Михайло Федоров.
Тобто раніше увесь цей процес тривав до 75 днів. Натомість зараз у застосунку “Дія” один електронний документ можна зробити лише за 3 хвилини.
єДекларацію можуть подати ФОПи або керівники юридичних осіб:
- власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;
- ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;
- підприємці, які змінили вид діяльності.
Також міністр цифрової трансформації України зазначив, що єДекларація не потребує розгляду чиновника.
- Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- У державному застосунку “Дія” з’явилася нова функція українського телебачення. Відтепер користувачі додатку мають безоплатний доступ до новин в “Дія.TV”.
- Для українців слово “Дія” вже стало звичним. Зараз, під час війни, більшість суспільних дискусій відійшли на задній план — те саме сталося і з сервісом “Держава і я”. Більшість користується ним, не зважаючи на сумний бекграунд та безліч скандалів із витоками даних, незахищеністю та власне ідеологією поводження з даними громадян. Мобільний застосунок та вебпортал обіцяли запустити у 2019-му, почасти запустили у 2020-му; у 2021-му онлайн послугами скористалися понад 12 мільйонів.