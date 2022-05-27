У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга декларування для бізнесу – єДекларація. Вона замінить 374 види різних дозвільних документів: ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші”, – розповів Михайло Федоров.

Тобто раніше увесь цей процес тривав до 75 днів. Натомість зараз у застосунку “Дія” один електронний документ можна зробити лише за 3 хвилини.

єДекларацію можуть подати ФОПи або керівники юридичних осіб:

власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;

підприємці, які змінили вид діяльності.

Також міністр цифрової трансформації України зазначив, що єДекларація не потребує розгляду чиновника.