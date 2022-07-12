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На посаду прем’єр-міністра Великої Британії претендує вісім кандидатів

Вісім кандидатів змагатимуться замість Бориса Джонсона за посаду прем’єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

Вівторок, 12 липня 2022, 23:44
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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на заяву комітету відповідального за організацію конкурсу лідерів.

Номінованими кандидатами були:

  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який минулого тижня пішов у відставку;
  • колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;
  • колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант;
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс;
  • молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордаунт;
  • генпрокурорка Суелла Браверман;
  • міністр фінансів Надхім Захаві;
  • голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат.

Законодавці Саджид Джавід і Рехман Чішті висловили намір балотуватися, але зняли свою кандидатуру до оголошення остаточного списку кандидатів. Інші політиків, які заявляли про намір поборотися за посаду лідера консерваторів, не змогли заручитися підтримкою достатньої кількості членів парламенту.

Раніше Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

 

Теги: Велика Британія, прем'єр-міністр Великої Британії, Трасс

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