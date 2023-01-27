Про це інформує The University of Arizona.

На Марсі, звісно ж, немає жодних тварин, проте вченим вдалось помітити на поверхні планети ще одне утворення, яке дуже схоже на тварину.

Відтак, орбітальний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімок Марса, на якому видніється мордочка ведмедя. Такі знайомі силуети постійно викликають у людей інстинкти парейдолії (схильність людей бачити знайомі предмети у випадкових формах).

Для отримання світлин поверхні Марса, Університет Аризони використовує камеру HiRise (High Resolution Imaging Experiment) на борту апарата. Цей знімок з “мордочкою ведмедя” отримано ще в грудні 2022 року, але опубліковано лише цього тижня.

“Така морда “марсіанського ведмедя” більша, ніж у звичайного. Насправді ця дивна формація має ширину приблизно два кілометри”, – зазначають у команді HiRise.

Також дослідники пояснили, що круговий малюнок може бути пов’язаний з осіданням відкладень над похованим ударним кратером. Характерний ніс та рот, ймовірно, утворені вулканічним або грязьовим отвором, тому матеріал, що осідає над кратером, може бути лавою чи брудом.