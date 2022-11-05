Для того, аби розмінувати всю окуповану частину Луганської області українським саперам знадобиться не менше 10 років. Тому, Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних партнерів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону.

“Щоби розмінувати всю територію Луганської області, знадобиться років 10, не менше”, сказав Гайдай. Також він зазначив, що спочатку розміновуватимуть магістральні шляхопроводи та територію об’єктів критичної інфраструктури.

“Але протягом години прильотів 100-180-200 на одну якусь ділянку фронту. Тобто це на добу тисячі прильотів. Багато снарядів, мін, ракет нерозірвані, багато дуже мінують дистанційно. Навіть ні в кого немає нормальної мапи мінування”, — пояснив голова ОВА.

За словами Гайдая, Україна звертається по допомогу в розмінуванні територій до інших країн та міжнародних організацій. Зокрема, надати кваліфіковану підтримку погодилася Хорватія.

Наразі, за інформацією ОВА ситуація на фронті в Луганській області достатньо важка, але контрольована.