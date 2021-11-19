Трансляція ток-шоу відбувалася на YouTube-каналі “ТСН“.

“Я так, щоб пан Арахамія (голова фракції “Слуги народу” в парламенті — ред.) вже… Щоб тепло йому тут так не було, я вам покажу, де насправді загроза, і артикулюю, і вербалізую цю загрозу не я”, — сказала ведуча шоу Наталія Мосейчук.

Після цього на екрани вивели трансляцію ток-шоу “Моя Україна” на телеканалі “Прямий”, де ведучий Матвій Ганапольський розмірковує про можливі наслідки політики президента Володимира Зеленського щодо “деолігархізації”.

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