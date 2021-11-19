Трансляція ток-шоу відбувалася на YouTube-каналі “ТСН“.

“Я так, щоб пан Арахамія (голова фракції “Слуги народу” в парламенті — ред.) вже… Щоб тепло йому тут так не було, я вам покажу, де насправді загроза, і артикулюю, і вербалізую цю загрозу не я”, — сказала ведуча шоу Наталія Мосейчук.