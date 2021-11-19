Трансляція ток-шоу відбувалася на YouTube-каналі “ТСН“.
“Я так, щоб пан Арахамія (голова фракції “Слуги народу” в парламенті — ред.) вже… Щоб тепло йому тут так не було, я вам покажу, де насправді загроза, і артикулюю, і вербалізую цю загрозу не я”, — сказала ведуча шоу Наталія Мосейчук.
Після цього на екрани вивели трансляцію ток-шоу “Моя Україна” на телеканалі “Прямий”, де ведучий Матвій Ганапольський розмірковує про можливі наслідки політики президента Володимира Зеленського щодо “деолігархізації”.
Читайте також:
На відео з 60-ї хвилини
- 25 березня на етер ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” принесли двері Офісу президента, що були пошкоджені під час акції протесту на Банковій 20 березня.