На правобережжі Херсонської області внаслідок затоплення, викликаного підривом Каховської ГЕС, пошкоджено 2629 будинків у 20 населених пунктах.

Джерело: Херсонська ОВА.

“На правобережжі підтоплено 20 населених пунктів. Попередньо, від водної стихії постраждали 2629 будинків: Херсонський район – 2478, Бериславський район – 110, Каховський район – 41”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок підтоплення в Херсоні довелося відключити 129 трансформаторних підстанцій. Найбільше постраждали електромережі мікрорайону Острів – повністю затоплено 82 трансформаторні підстанції.

В області відключено 30 трансформаторних підстанцій у Дарʼївці, Микільському, Інгульці та Зарічному.

Окрім цього, через затоплення окремих районів Херсона в чотирьох населених пунктах Білозерської та Дарʼївської громади частково зупинено роботу газопроводів. Припинено газопостачання до 14 716 об’єктів споживачів.

У 21 свердловині у громадах, що межують із Каховським водосховищем, рівень води критично знизився. Водночас ще у 80 свердловинах проводиться моніторинг їх стану щодо подальшої експлуатації. Це населені пункти: Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Берислав, Червоний Маяк, Веселе.

Наголошено, що в Херсоні знеструмлено та затоплено 17 артезіанських свердловин, п’ять каналізаційних насосних станцій та головна насосна станція каналізації. Без водопостачання знаходяться всі мешканці мікрорайону Острів. Без водовідведення залишились мешканці мкр-нів ХБК, центру та Шуменського.