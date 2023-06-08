Джерело: Херсонська ОВА.
“На правобережжі підтоплено 20 населених пунктів. Попередньо, від водної стихії постраждали 2629 будинків: Херсонський район – 2478, Бериславський район – 110, Каховський район – 41”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що внаслідок підтоплення в Херсоні довелося відключити 129 трансформаторних підстанцій. Найбільше постраждали електромережі мікрорайону Острів – повністю затоплено 82 трансформаторні підстанції.
В області відключено 30 трансформаторних підстанцій у Дарʼївці, Микільському, Інгульці та Зарічному.
Окрім цього, через затоплення окремих районів Херсона в чотирьох населених пунктах Білозерської та Дарʼївської громади частково зупинено роботу газопроводів. Припинено газопостачання до 14 716 об’єктів споживачів.
У 21 свердловині у громадах, що межують із Каховським водосховищем, рівень води критично знизився. Водночас ще у 80 свердловинах проводиться моніторинг їх стану щодо подальшої експлуатації. Це населені пункти: Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Берислав, Червоний Маяк, Веселе.
Наголошено, що в Херсоні знеструмлено та затоплено 17 артезіанських свердловин, п’ять каналізаційних насосних станцій та головна насосна станція каналізації. Без водопостачання знаходяться всі мешканці мікрорайону Острів. Без водовідведення залишились мешканці мкр-нів ХБК, центру та Шуменського.
- Російські військові продовжують атакувати Херсон, завдаючи удари по місцях евакуації людей. Попередньо, відомо про трьох постраждалих осіб.
- Попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.
- У Херсоні та області через підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів.
- 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про евакуацію людей, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.