Джерело: ДСНС України.
Станом на ранок 23 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 8 см (з початку доби рівень знизився на 2 см). Підтоплено 3 населених пункти (86 будинків) на правому березі р. Дніпро.
З початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 тис. 94 звернень громадян. Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали 21,2 тонни води з 68 підвалів та будинків, з початку робіт відкачано понад 217 тис. тонн води з 767 будинків та підвалів.
Підвезено 26 тонн води для громадян, а з початку робіт понад 601 тонну.
Залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях 3-х територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.
Минулої доби підрозділами ДСНС відкачано 55 м куб. води з 4 домогосподарств. А також підвезено 20 м куб. питної води. Всього з початку робіт відкачано 3 тис. 115 м куб. води зі 185 домогосподарства та підвезено 80 м куб. питної води.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.
- Голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу заявив, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призведе до додаткового зростання інфляції на 0,3 відсоткових пункти.
- Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.