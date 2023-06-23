Станом на ранок 23 червня спостерігається поступове зниження рівня води, однак на правобережжі Херсонщини підтопленими залишаються три населених пункти.

Джерело: ДСНС України.

Станом на ранок 23 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 8 см (з початку доби рівень знизився на 2 см). Підтоплено 3 населених пункти (86 будинків) на правому березі р. Дніпро.

З початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 тис. 94 звернень громадян. Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали 21,2 тонни води з 68 підвалів та будинків, з початку робіт відкачано понад 217 тис. тонн води з 767 будинків та підвалів.

Підвезено 26 тонн води для громадян, а з початку робіт понад 601 тонну.

Залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях 3-х територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Минулої доби підрозділами ДСНС відкачано 55 м куб. води з 4 домогосподарств. А також підвезено 20 м куб. питної води. Всього з початку робіт відкачано 3 тис. 115 м куб. води зі 185 домогосподарства та підвезено 80 м куб. питної води.