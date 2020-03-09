На прем'єр-міністр Судану Абдаллу Хамдука вчинили замах, коли вона прямував на роботу до столиці держави - місто Хартум.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Свідки події повідомили журналістам, що напад стався біля північного в’їзду на міст Кобер, який з’єднує північний Хартум та центр міста, де розташований офіс Хамдука. За їх словами, конвой прем’єр-міністра атакували зверху.

“Я бачив момент вибуху і удару, і удар був з високої будівлі”, — сказав один зі свідків.

Державне радіо повідомило, що авто прем’єр-міністра було уражено пострілами та снарядом, а державне телебачення заявило, що в нього влучила бомба.

Сам Хамдук сказав, що він “в хорошій формі” і те, що сталося стане для нього “додатковим поштовхом до колеса змін в Судані”.

У заяві уряду йдеться, що один з членів оточення Хамдука отримав легкі поранення.

Рада безпеки Судану засудив спробу вбивства прем’єр-міністра Абдалли Хамдука. Рада заявила, що буде домагатися допомоги з боку дружніх країн для виявлення тих, хто брав в цьому участь, і притягнення їх до відповідальності.