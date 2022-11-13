Згідно з попередніми результатами, юристка та колишня телеведуча Наташа Пірц Мусар виграє другий тур президентських виборів і стане першою жінкою-президенткою альпійської країни. Політикиня дотримується лівоцентристських поглядів.

Про це інформує Reuters.

У другому турі Пірц Мусар набрала 53,87% голосів, а її суперник, правий політик і колишній міністр закордонних справ Андже Логар — 46,13%, свідчать дані виборчої комісії на основі 77% підрахованих голосів.

54-річна Пірц Мусар може стати першою жінкою-президенткою Словенії. У 2004-2014 роках вона обіймала посаду омбудсменки з питань свободи ЗМІ. Як адвокатка займалася, зокрема питанням вільного доступу до інформації. Найвідомішою її клієнткою була Меланія Трамп (дружина колишнього президента США Дональда Трампа), яка у 2016 році подала до суду проти словенського таблоїда, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім’я в рекламних цілях без дозволу.

Хоча ця роль здебільшого церемоніальна, президент є головнокомандуючим Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, зокрема голову центрального банку. Більшість із цих кандидатур також мають бути затверджені парламентом.

Нагадаємо, що 23 жовтня згідно з результатами часткового підрахунку голосів, колишній міністр закордонних справ правого спрямування Анже Логар набирав більшість голосів у першому турі президентських виборів у Словенії.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав більш ніж половини голосів, другий тур призначили на 13 листопада. Новообраний глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п’ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.

Довідка. 23 червня 2022 року Наташа Пірц Мусар оголосила про свою кандидатуру в президентки Словенії на виборах 2022 року, запланованих на 23 жовтня 2022 року, як незалежна кандидатка. ЇЇ підтримали колишні президенти Словенії Мілан Кучан і Данило Тюрк. Пірц Мусар не була членом політичної партії та не планує нею ставати.

Її кандидатура викликала багато спекуляцій у ЗМІ щодо її стосунків із Мартою Кос, віцепрезидентом керівної партії “Рух “Свобода”, яка також оголосила про свою кандидатуру на посаду президента країни, але трохи пізніше. Пірц Мусар і Кос стверджували, що є друзями, але, за даними ЗМІ, вони припинили спілкування одна з одною. У вересні 2022 року Кос зняла свою кандидатуру, що призвело до сплеску підтримки Пірк Мусар, яка вже лідирувала.