На Прикарпатті прикордонники продавали інформацію із закритих баз даних

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників, які продавали інформацію з закритої бази даних Держприкордонслужби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд або виїзд. Свої послуги зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти”, – сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.