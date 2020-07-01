Covid-19 Україна

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01:15 На Прикарпатті прикордонники продавали інформацію із закритих баз даних
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На Прикарпатті прикордонники продавали інформацію із закритих баз даних

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників, які продавали інформацію з закритої бази даних Держприкордонслужби.

Середа, 1 липня 2020, 01:15

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд або виїзд. Свої послуги зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти”, – сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.

  • Нагадаємо, в травні особиста інформація мільйонів українців опинилася у відкритому доступі. Спочатку в цьому звинуватили додаток “Дія”, проте згодом силовики заявили: до витоку баз даних можуть бути причетні посадові особи Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Неперсональні дані: хто злив інформацію про мільйони українці”.
Теги: прикордонники, СБУ, база данных

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