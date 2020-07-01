На Прикарпатті прикордонники продавали інформацію із закритих баз даних

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд або виїзд. Свої послуги зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти”, – сказано в повідомленні.
В СБУ додали, що клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань.
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, в травні особиста інформація мільйонів українців опинилася у відкритому доступі. Спочатку в цьому звинуватили додаток “Дія”, проте згодом силовики заявили: до витоку баз даних можуть бути причетні посадові особи Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Неперсональні дані: хто злив інформацію про мільйони українці”.