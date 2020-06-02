В Івано-Франківській області за добу пройшло два землетруси.

Про це повідомила прес-служба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Уточнюється, що обидва землетруси сталися в Долинському районі.

Перші поштовхи в Івано-Франківській області були зафіксовані в 7:22 ранку, 1 червня. Джерело знаходилося в районі міста Долина на глибині 2 кілометрів.

Повідомляється, що землетрус відчувався всередині житлових будинків, особливо на верхніх поверхах. За словами сейсмологів, він не ніс загрози для людей. Магнітуда землетрусу склала 3,2 бала за шкалою Ріхтера.

Другий землетрус було зафіксовано більше ніж через 12 годин – о 21:05, 1 червня. Поштовхи були слабші і досягли 2,7 бала за шкалою Ріхтера.