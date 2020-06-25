25 червня залізничники закінчать роботи з відновлення закритих через негоду ділянок і запустять перші приміські поїзди. Зокрема, в рейси вирушать поїзда Коломия - Снятин та Івано-Франківськ - Яремче.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що протягом декількох днів шляховики “Укрзалізниці” проводять відновлювальні роботи на ділянках шляху, які були закриті в результаті масштабних паводків на Прикарпатті.

Всього було зафіксовано пошкодження 14 ділянок інфраструктури.

Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях.

Основні роботи проводилися в районі річок Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опадів були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури.

Зараз відновлювальні роботи завершені на гонках Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштин – Галич, Калуш – Бочаров і Заболотів – Видинів.

Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів і відновили понад 900 куб. м насипів і баластної призми.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів в четвер о 22:00.

Також шляхові працівники проводять позапланові огляди і обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг.