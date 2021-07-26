Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організував її місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів. Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її “потужності”, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це “накрутка” кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. “Розрахунки” велися в рублях.

У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми, виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Фото: СБУ

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.