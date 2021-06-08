Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“8 червня о 12:05 поблизу с. Клузів Івано-Франківського району на магістральному газопроводі (діаметром 500 мм, не транзитний, використовується для потреб України, ТОВ “Оператор ГТС України”) “Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці” відбулася розгерметизація без послідуючого горіння”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією очевидців, стався хлопок частини газопроводу у місці переходу з землі на поверхню.
Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.
Підрозділи ДСНС провели евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, наразі проводиться оповіщення населення. Також було проведено очеплення місця розгерметизації та знеструмлено село Клузів.
Аварійну ділянку, протяжністю 12,8 км, перекрили о 13:00. На газопостачання населених пунктів інцидент не вплинув, бо було проведено переключення подачі газу по обхідному газопроводу.
На місці події працюють аварійні бригади “Івано-Франківськгаз” та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує даний газопровід, а також слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції.
- 15 вересня 2020 року у Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який постачає газ до Європи та проходить поблизу селища.