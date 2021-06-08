У Івано-Франківській області сьогодні сталася аварія на магістральному газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці".

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“8 червня о 12:05 поблизу с. Клузів Івано-Франківського району на магістральному газопроводі (діаметром 500 мм, не транзитний, використовується для потреб України, ТОВ “Оператор ГТС України”) “Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці” відбулася розгерметизація без послідуючого горіння”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією очевидців, стався хлопок частини газопроводу у місці переходу з землі на поверхню.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок аварії немає.

Підрозділи ДСНС провели евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, наразі проводиться оповіщення населення. Також було проведено очеплення місця розгерметизації та знеструмлено село Клузів.

Аварійну ділянку, протяжністю 12,8 км, перекрили о 13:00. На газопостачання населених пунктів інцидент не вплинув, бо було проведено переключення подачі газу по обхідному газопроводу.

На місці події працюють аварійні бригади “Івано-Франківськгаз” та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує даний газопровід, а також слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції.