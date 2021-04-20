В Івано-Франківській області суд заборонив публікувати в соціальних мережах фото малолітньої дитини без дозволу обох батьків.

Про це повідомили в пресслужбі Коломийського районного суду.

Так, мати малолітньої дитини звернулась до суду з вимогою заборонити новій співмешканці її колишнього чоловіка публікувати в соціальних мережах фото дитини без її дозволу на те. Батько дитини звернувся із зустрічним позовом. Чоловік просив суд заборонити матері поширювати у мережі Інтернет фото та відео їхньої дитини, без його дозволу.

“Рішенням суду заборонено розміщувати та поширювати у мережі Інтернет фото та відео матеріали стосовно малолітньої дитини, без дозволу матері та батька”, – повідомили в Коломийському районному суді.

Рішення не набрало законної сили.