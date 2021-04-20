Про це повідомили в пресслужбі Коломийського районного суду.
Так, мати малолітньої дитини звернулась до суду з вимогою заборонити новій співмешканці її колишнього чоловіка публікувати в соціальних мережах фото дитини без її дозволу на те. Батько дитини звернувся із зустрічним позовом. Чоловік просив суд заборонити матері поширювати у мережі Інтернет фото та відео їхньої дитини, без його дозволу.
“Рішенням суду заборонено розміщувати та поширювати у мережі Інтернет фото та відео матеріали стосовно малолітньої дитини, без дозволу матері та батька”, – повідомили в Коломийському районному суді.
Рішення не набрало законної сили.
- Хоуп Козарт з американського штату Техас стверджує, що її 11-річному сину Медоксу не дозволяють ходити до школи з косичкою. Тому жінка зібралася до суду.